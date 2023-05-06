Тюменский спектакль откроет программу VI Детского фестиваля в Москве

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Спектакль Тюменского драмтеатра "Вечера на хуторе близ Диканьки" откроет программу VI Большого Детского фестиваля в Москве на сцене Губернского театра, который пройдет с 17 сентября по 17 ноября. Постановка вышла в финал в номинации "Музыкальные спектакли. Основная программа. Старшая возрастная категория", сообщает тюменский театр, который становился лауреатом фестиваля в 2020 году со спектаклем "Сказки 1001 ночи".

Оргкомитет фестиваля получил 432 заявки, из них: драматические спектакли – 204 заявки, музыкальные спектакли – 87, спектакли театров кукол – 127, инклюзивные - 14 заявок. Всего в театральной конкурсной программе представлено 37 спектаклей в семи номинациях.

Победителей определяет детско-юношеское жюри – дети и подростки, интересующиеся театральным, кино- и анимационным искусством и литературой, проявляющие себя в различных творческих направлениях.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины", художественный руководитель фестиваля - народный артист России Сергей Безруков.