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Тобольские ученые выяснят, какие птицы обитают вокруг аэропорта Ремезов

Общество, 14:16 06 мая 2023

vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Тобольские орнитологи приступили к плановому обследованию территории аэропорта Ремезов. Изучение пройдет в радиусе 15 км, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

"Работа по выявлению и оценке угрозы воздушным судам со стороны мигрирующих, гнездящихся и зимующих птиц ведется с привлечением профессиональных орнитологов на протяжении всего календарного года. Аэропорт Ремезов был открыт около двух лет назад, но еще на стадии его строительства первое подобное обследование его приаэродромной территории было проведено в 2020 году орнитологами", - рассказали ученые.

Научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии наземных организмов Юрий Тюлькин отметил, что цель исследований заключается в оценке орнитологической обстановки в аэропорту Ремезов и в его ближайших окрестностях, в первую очередь – в секторах снижения и набора высоты самолетов.

"Используя рекомендованные Федеральным агентством воздушного транспорта РФ методы исследований, мы должны получить статистически достоверный массив данных, который позволил бы оценить степень угрозы, исходящей от различных видов птиц и определить общий уровень орнитологической напряженности в нашем аэропорту", - сказал он.

Тобольским специалистам также предстоит определить факторы, способствующие привлечению птиц к тем или иным участкам аэропорта. Наибольшее внимание будет уделено местам массового пребывания людей, животноводческим предприятиям, местам накопления бытовых и пищевых отходов, сельскохозяйственным угодьям и крупным водоемам. Эти объекты могут быть местами массового скопления кормящихся или гнездящихся врановых птиц, голубей, куликов, уток и чаек.

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# аэропорт Ремезов , орнитологи , Тобольск

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