  • 7 мая 20237.05.2023воскресенье
  • В Тюмени 26..28 С 9 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

С Днем радио поздравил работников отрасли Владимир Якушев

Общество, 12:00 07 мая 2023

uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Профессиональный праздник отмечают работники телевидения, радио и электронных СМИ, связисты, радиотехники и радиоинженеры 7 мая. С этим событием их поздравил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В УФО в этих сферах трудятся тысячи сотрудников. Вы оперативно доносите важную информацию до жителей регионов. Решаете государственные задачи по цифровизации отраслей и обеспечиваете бесперебойную связь между людьми. Подходите к делу ответственно и гордитесь своими профессиями. Благодарю вас за высокий профессионализм и открытость новым технологическим решениям", — отметил он.

Владимир Якушев напомнил, что 7 мая 1895 года стало точкой отчета новой главы в истории человечества, эпохи радиосвязи, телевидения и интернета. Первый шаг в будущее сделал наш уроженец Турьинских рудников Верхотурского уезда (ныне Краснотурьинска) Александр Попов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , День радио

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:00 07.05.2023С Днем радио поздравил работников отрасли Владимир Якушев
11:02 07.05.2023Пять вынужденных переселенцев прибыли в Тюмень из Херсонской области
10:52 07.05.2023По деревням Вагайского района пройдет "Бессмертный автополк"
10:29 07.05.2023Добровольцы помогают тушить пожары в Тюменском районе