С Днем радио поздравил работников отрасли Владимир Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Профессиональный праздник отмечают работники телевидения, радио и электронных СМИ, связисты, радиотехники и радиоинженеры 7 мая. С этим событием их поздравил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В УФО в этих сферах трудятся тысячи сотрудников. Вы оперативно доносите важную информацию до жителей регионов. Решаете государственные задачи по цифровизации отраслей и обеспечиваете бесперебойную связь между людьми. Подходите к делу ответственно и гордитесь своими профессиями. Благодарю вас за высокий профессионализм и открытость новым технологическим решениям", — отметил он.

Владимир Якушев напомнил, что 7 мая 1895 года стало точкой отчета новой главы в истории человечества, эпохи радиосвязи, телевидения и интернета. Первый шаг в будущее сделал наш уроженец Турьинских рудников Верхотурского уезда (ныне Краснотурьинска) Александр Попов.