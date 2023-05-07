Пять вынужденных переселенцев прибыли в Тюмень из Херсонской области
| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Пять вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники МЧС и представители регионального департамента соцразвития, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Отмечается, что вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.