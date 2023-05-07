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Пять вынужденных переселенцев прибыли в Тюмень из Херсонской области

Общество, 11:02 07 мая 2023

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пять вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень. На вокзале их встретили сотрудники МЧС и представители регионального департамента соцразвития, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Отмечается, что вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.

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