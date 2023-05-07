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Добровольцы помогают тушить пожары в Тюменском районе

Общество, 10:29 07 мая 2023

телеграм-канал Светланы Ивановой | Фото: телеграм-канал Светланы Ивановой

Тушение пожаров продолжается в районе с. Успенка, д. Речкина, между с. Муллаши и Криводанова Тюменского района 7 мая. Работают авиабаза, лесники, областная противопожарная служба, большую помощь оказывают добровольцы.

Об этом сообщает глава муниципального образования Светлана Иванова.

В муниципалитетах района организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и добровольцев. Они обходят и объезжают территорию, следят, чтобы в лесах не было посторонних.

"Населенным пунктам в настоящее время угрозы нет. В пункте временного размещения в Ушаковской школе на утро находятся 28 человек, пункты в Каменской и Боровской школах перешли в режим дежурства. Везде готовы принять людей, обеспечить отдых, питание, медпомощь", — отмечает Светлана Иванова.

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# добровольцы , пожаротушение

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