Добровольцы помогают тушить пожары в Тюменском районе

| Фото: телеграм-канал Светланы Ивановой | Фото: телеграм-канал Светланы Ивановой

Тушение пожаров продолжается в районе с. Успенка, д. Речкина, между с. Муллаши и Криводанова Тюменского района 7 мая. Работают авиабаза, лесники, областная противопожарная служба, большую помощь оказывают добровольцы.

Об этом сообщает глава муниципального образования Светлана Иванова.

В муниципалитетах района организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и добровольцев. Они обходят и объезжают территорию, следят, чтобы в лесах не было посторонних.

"Населенным пунктам в настоящее время угрозы нет. В пункте временного размещения в Ушаковской школе на утро находятся 28 человек, пункты в Каменской и Боровской школах перешли в режим дежурства. Везде готовы принять людей, обеспечить отдых, питание, медпомощь", — отмечает Светлана Иванова.