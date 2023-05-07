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На тушение пожара в СНТ "Энергостроитель" направят самолет ИЛ-76

Общество, 15:05 07 мая 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Самолет ИЛ-76 будет направлен для тушения пожара в СНТ "Энергостроитель" в Тобольском районе. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших, они получили травмы. Тушением пожара занимаются в общей сложности 80 человек, используется 19 единиц техники", — пишет инфоцентр.

Сообщение о горении 5 строений в СНТ "Энергостроитель" поступило сегодня в 13 часов 15 минут. К моменту прибытия пожарных подразделений горело уже 32 строения.

Причина возгорания — переход природного пожара.

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