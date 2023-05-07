Представители тобольского "Бессмертного полка" поучаствовали в автопробеге по Вагайскому району

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители тобольского "Бессмертного полка" поучаствовали в автопробеге по Дубровинскому сельскому поселению Вагайского района 7 мая. Об участии в акции "Бессмертный автополк" ИА "Тюменская линия" рассказала серебряный волонтер Татьяна Щукина.

"Я представитель Тобольска от Всероссийского общественного движения "Бессмертный полк", каждый год принимаю участие в каком-либо автопробеге или проходе. Для нас, поколения, не знавшего войны, такие мероприятия просто необходимы. Потому что здесь мы видим и ветеранов, и тех, кто ковал победу в тылу", — поделилась она.

В руках у Татьяны Щукиной семейная реликвия — газета от 10 мая 1945 года, которую сохранил ее отец. В ней сообщается о блестящей победе Красной Армии 9 мая.

Маршрут "Бессмертного автополка" проложен через деревни Дубровинского сельского поселения. 25 автомобилей оформлены флагами, эмблемами и портретами земляков-героев.

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Великой Победы.