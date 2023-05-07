В городских лесах Тюмени будут временно закрыты зоны с беседками и мангалами

| Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука | Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Во всех городских лесах Тюмени и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты. Это делается в целях безопасности, написал в своем телеграм-канале глава города Руслан Кухарук.

Он отметил, что патрули "ЛесПаркХоза" будут строго следить за тем, чтобы жители не разжигали огонь.

"В нашем регионе складывается очень серьезная пожароопасная ситуация. Причиной большинства возгораний по-прежнему является неосторожное или беспечное отношение к огню людей. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала", — пояснил Руслан Кухарук.

Он добавил, что сейчас важно не допустить угрозы возгорания в лесах и примыкающих к ним садоводческих товариществах. Также глава Тюмени призвал всех соблюдать правила пожарной безопасности и попросил горожан воздержаться от посещения лесов.