49 человек и 9 единиц техники привлечены на тушение пожара в деревне Речкина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Речкина Тюменского района поступило днем 7 мая. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения.

"По оперативным данным, горит 6 строений. На тушении задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, Авиалесоохраны и представителей Ямалспас. Всего 49 человек и 9 единиц техники", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.