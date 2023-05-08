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В Тюменской области на предстоящей неделе не ожидается дождей

Общество, 10:01 08 мая 2023

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Дождей в Тюменской области на предстоящей неделе не ожидается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На территории региона складывается напряженная обстановка, связанная с пожарами. Новые очаги ландшафтных и лесных пожаров фиксируются ежедневно, ситуация усугубляется жаркой, сухой погодой и сильным ветром.

"Когда ждать дождей жителям Свердловской, Курганской и Тюменской областей? Огорчу - на предстоящей неделе дождей в этой части нашей страны не будет", - написал Михаил Леус. Также дождей не будет в центральной части страны.

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