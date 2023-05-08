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Более 300 человек приняли пункты временного размещения Тюменского района

Общество, 10:41 08 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

331 человека, из них 188 пенсионеров и 76 детей приняли пункты временного размещения в Тюменскомо районе начиная с 4 мая. Об этом сообщила глава муниципального образования Светлана Иванова.

Она добавила также, что в настоящее время действуют лесные пожары в районе с. Муллаши, деревень Речкина и Чаплык. В тушении задействована авиация, пожарная техника, работают пожарные, авиабаза, ДНД, десантники "Ямалспаса" и добровольцы.

"Сегодня проведем встречи с жильцам пострадавших от огня домов в Богандинском и Каменке. Собереём всю информацию по утраченному имуществу, разъясним меры поддержки", - рассказала Светлана Иванова.

По ее словам, в четырех населенных пунктах района сгорел 21 дом, 11 домов повреждены огнем, сгорело или повреждено 130 построек, пять частных объектов экономики.

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# пожары , пункты временного размещения , Тюменский район

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