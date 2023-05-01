В Демьянке Уватского района сквер Первопроходцев благоустроят в 2023 году

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Благоустройство сквера Первопроходцев в п. Демьянка Уватского района завершится летом 2023 года.

Еще в прошлом году здесь установили стелу, посвященную защитникам Отечества и памятник первопроходцам и основателям поселка, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В мае 2023 года на объекте ведется устройство освещения, укладка брусчатки на заранее подготовленное основание. Планируется посев газонной травы.

На данный момент техническая готовность сквера составляет 80 %.