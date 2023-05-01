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Пожары в Свердловской области стали основной причиной смога в Тюмени

Общество, 11:31 10 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основной причиной смога в Тюмени 10 мая являются природные пожары на территории Свердловской области.

Как пояснил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, дым от пожаров, действующих в Тюменской области, ветер уносит в сторону от Тюмени.

"Например, один из пожаров действует в Нижнетавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", - сообщил он.

Также на состояние атмосферного воздуха в областной столице влияют четыре лесных пожара, действующих в Тюменском районе. В настоящее время ситуацию там удалось стабилизировать, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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