Пожары в Свердловской области стали основной причиной смога в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основной причиной смога в Тюмени 10 мая являются природные пожары на территории Свердловской области.

Как пояснил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, дым от пожаров, действующих в Тюменской области, ветер уносит в сторону от Тюмени.

"Например, один из пожаров действует в Нижнетавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", - сообщил он.

Также на состояние атмосферного воздуха в областной столице влияют четыре лесных пожара, действующих в Тюменском районе. В настоящее время ситуацию там удалось стабилизировать, сообщает инфоцентр регионального правительства.