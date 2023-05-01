240 жителей Тюменской области поборются за победу в региональном чемпионате "Абилимпикс"

| Фото: группа "Департамент труда и занятости населения" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент труда и занятости населения" ВКонтакте

240 школьников, студентов и специалистов Тюменской области поборются за победу в восьмом региональном чемпионате "Абилимпикс". Состязания по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдут на 12 площадках Тюмени, Тобольска и Ялуторовска с 16 по 18 мая.

Об этом сообщили директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров и директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 10 мая.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Самому юному участнику 12 лет, а самому старшему – 67. Региональный чемпионат в этом году пройдет по 23 компетенциям, они связаны и с рабочими профессиями, и со сферой креативных индустрий. Впервые у нас включены новые: "Электромонтаж", "Жестовое искусство", "Мебельщик" и "Столярное дело", - пояснил Александр Сидоров.

Он также подчеркнул, что с годами, а региональный чемпионат проводится в Тюменской области с 2015 г., растет масштаб профсостязания. В 2022 г. в 18 компетенциях чемпионата соревновались 162 человека, а семь лет назад – 26 участников в пяти номинациях.

"На сегодняшний день все площадки оснащены необходимым оборудованием, расходными материалами. Для участников-инвалидов и участников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено специальное оборудование – это и видеоувеличители, и лестничные подъемники, и коммуникативные планшеты. За каждым закреплен педагог-психолог, чтобы помочь справиться со стрессом во время чемпионата. Также на площадках будут работать ассистенты и менторы", - рассказала Дина Горковец.

Спикеры отметили, что в 2022 году 17 победителей регионального чемпионата участвовали в дистанционном формате и 19 очно в национальном чемпионате. Результатом стали две золотые и девять серебряных медалей.

"Компетенции, где наши участники традиционно сильны, – это психология, выпечка хлебобулочных изделий, поварское дело, медицинский и социальный уход. В этом году еще больше возможностей есть у наших земляков выступить успешно", - подчеркнул Александр Сидоров.

Отметим, победители регионального чемпионата представят Тюменскую область на национальном профсоревновании в октябре 2023 г.

Оксана Корнеенкова