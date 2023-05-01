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Более 20 млн рублей похитили мошенники у жителей Тюменской области за первую неделю мая

Происшествия, 16:18 10 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 млн рублей отдали телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области с 1 по 7 мая. От действий злоумышленников пострадал 71 человек, сообщает региональная прокуратура.

Наибольшая сумма похищенных средств составила 3,6 млн рублей. Неизвестный позвонил на мобильный телефон жителю Тюмени и представился сотрудником Центрального банка России. Звонивший обратился к потерпевшему по имени и отчеству, сообщив, что мошенники пытаются завладеть его безналичными денежными средствами. Он предложил тюменцу перечислить деньги на "безопасный счет", что и сделал потерпевший.

Жителям Тюменской области напоминают, что нужно быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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# мошенничество , прокуратура Тюменской области

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