Более 20 млн рублей похитили мошенники у жителей Тюменской области за первую неделю мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 млн рублей отдали телефонным и интернет-мошенникам жители Тюменской области с 1 по 7 мая. От действий злоумышленников пострадал 71 человек, сообщает региональная прокуратура.

Наибольшая сумма похищенных средств составила 3,6 млн рублей. Неизвестный позвонил на мобильный телефон жителю Тюмени и представился сотрудником Центрального банка России. Звонивший обратился к потерпевшему по имени и отчеству, сообщив, что мошенники пытаются завладеть его безналичными денежными средствами. Он предложил тюменцу перечислить деньги на "безопасный счет", что и сделал потерпевший.

Жителям Тюменской области напоминают, что нужно быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.