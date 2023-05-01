В Госдуме подготовят законопроекты об ужесточении ответственности для виновных в лесных пожарах

| Фото: Telegram-канал председателя комитета Госдумы России Дмитрия Кобылкина | Фото: Telegram-канал председателя комитета Госдумы России Дмитрия Кобылкина

Законопроект об ужесточении ответственности для виновных в лесных пожарах подготовят в Госдуме РФ. Сейчас предстоит оценить ущерб и приступить к ликвидации последствий, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, самая тяжелая обстановка на Урале и в Сибири: в Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Начинают поступать сигналы об очагах на юге Красноярского края. Эвакуируют села и поселки, в ряде населенных пунктов сгорели целые улицы. Семьи остались без крова, есть погибшие.

"Прежде всего необходимо поддержать людей, которые лишились жилья. Остро стоит вопрос ужесточения ответственности для граждан и юридических лиц, нарушающих правила противопожарной безопасности, и виновных в возгораниях. Комитет внесет соответствующие законодательные инициативы. Об этом на встречах говорим с местными жителями и представителями регионов", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что основной причиной пожаров остается человеческий фактор. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что несоблюдение правил безопасности в пожароопасный период и элементарная халатность приводят к тяжелейшим последствиям и жертвам. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры.

"Дым от пожаров распространяется на сотни километров. Тюмень, где я нахожусь, несколько дней была в дыму. Прежде всего страдают дети, пожилые и люди с заболеваниями органов дыхания. Местные жители говорят о намеренных поджогах, вся информация проверяется правоохранительными органами, помогают волонтеры", - добавил председатель комитета.

В Тюменской области с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.