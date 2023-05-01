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В Памятном Ялуторовского района провели первый турнир на новой мини-футбольной площадке

Спорт, 16:40 10 мая 2023

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Первый турнир на новой мини-футбольной площадке прошел в с. Памятном Ялуторовского района.

Спортивный объект построен в селе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", сообщает администрация Ялуторовского района.

Площадка имеет искусственное покрытие. Кроме первого турнира на Кубок главы района на ней планируют провести встречи, посвященные 100-летию района.

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# спортивная площадка , Ялуторовский район

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