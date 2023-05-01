В Памятном Ялуторовского района провели первый турнир на новой мини-футбольной площадке
| Фото: администрация Ялуторовского района
Первый турнир на новой мини-футбольной площадке прошел в с. Памятном Ялуторовского района.
Спортивный объект построен в селе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", сообщает администрация Ялуторовского района.
Площадка имеет искусственное покрытие. Кроме первого турнира на Кубок главы района на ней планируют провести встречи, посвященные 100-летию района.