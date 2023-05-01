В Тюмени на 20 аварийно опасных участках обустроят шумовые полосы

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Шумовые полосы на 20 аварийно опасных участках - перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали - обустроят в Тюмени в 2023 году, сообщает администрация города.

В ближайшее время первые искусственные неровности появятся на следующих объектах: ул. Ямской рядом со сквером Болгаро-Советской дружбы, ул. Западносибирской, 30, ул. Червишевский тракт – ул. Баумана, ул. Тобольский тракт в районе остановки "Дальняя".

Шумовая полоса на проезжей части – один из инструментов для привлечения внимания водителей в местах, где необходимо снизить скорость. По словам специалистов городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, специальный вид разметки наносится на потенциально опасных местах, где либо совершались наезды на пешеходов, либо происходили столкновения транспортных средств.

Разметки представляют собой яркие поперечные линии, выступающие над дорогой на 1,5-3 см, и располагаются на переходах или перед опасными поворотами. Их установка позволяет уменьшить количество аварий на автодорогах.