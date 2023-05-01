  • 10 мая 202310.05.2023среда
  • USD76,8207
    EUR84,9073
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени на 20 аварийно опасных участках обустроят шумовые полосы

Общество, 17:13 10 мая 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Шумовые полосы на 20 аварийно опасных участках - перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали - обустроят в Тюмени в 2023 году, сообщает администрация города.

В ближайшее время первые искусственные неровности появятся на следующих объектах: ул. Ямской рядом со сквером Болгаро-Советской дружбы, ул. Западносибирской, 30, ул. Червишевский тракт – ул. Баумана, ул. Тобольский тракт в районе остановки "Дальняя".

Шумовая полоса на проезжей части – один из инструментов для привлечения внимания водителей в местах, где необходимо снизить скорость. По словам специалистов городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, специальный вид разметки наносится на потенциально опасных местах, где либо совершались наезды на пешеходов, либо происходили столкновения транспортных средств.

Разметки представляют собой яркие поперечные линии, выступающие над дорогой на 1,5-3 см, и располагаются на переходах или перед опасными поворотами. Их установка позволяет уменьшить количество аварий на автодорогах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дорожная безопасность , шумовые полосы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 10.05.2023Противопожарная служба Тюменской области поблагодарила за помощь всех участников тушения пожаров
18:16 10.05.2023Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам Тюменской области
18:12 10.05.2023Владимир Якушев призвал устранить недоработки, допущенные при подготовке к пожароопасному сезону
17:58 10.05.2023Тюменским погорельцам помогут восстановить утраченные документы на машины