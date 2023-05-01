Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области снята угроза населённым пунктам от лесных пожаров, сообщает МЧС России.

В Тюменской области работают самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды. Задействованы аэромобильные группировки МЧС России из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей. Всего на тушении привлечено более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.