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Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам Тюменской области

Общество, 18:16 10 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области снята угроза населённым пунктам от лесных пожаров, сообщает МЧС России.

В Тюменской области работают самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды. Задействованы аэромобильные группировки МЧС России из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей. Всего на тушении привлечено более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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