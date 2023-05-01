В Тюменской области ликвидирован лесной пожар в Богандинском муниципальном образовании

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Лесной пожар в Богандинском муниципальном образовании ликвидирован вечером 10 мая.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском муниципальных образованиях, ландшафтный пожар в районе Муллашей. Угрозы населенным пунктам нет.

Основные силы и средства сосредоточены на тушении Каменского пожара: 282 человека и 14 единиц техники, площадь - более 2 тыс. га. Остается сильное задымление, но угрозы распространения нет.

"На рабочем совещании у губернатора Тюменской области обсудили вопросы поддержки пострадавших от пожаров земляков. В пяти муниципальных образованиях района выявлено 25 сгоревших домов, 14 домов и 130 построек, пострадавших от огня. Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Первые выплаты уже поступили сегодня жителям Салаирки", - сказала глава Тюменского района Светлана Иванова.

11 мая в Успенке начнется разбор пожарищ и вывоз мусора с участков на полигон. Помощь при разборе и погрузке окажут волонтеры, с техникой и транспортом поможет ТОДЭП.