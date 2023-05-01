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В Тюменской области сформирован запас компонентов крови для помощи пациентам

Общество, 11:08 11 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания помощи пациентам, сформирован в Тюменской области. Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о ее нехватке, некорректна, сообщает информационный центр правительства региона.

"Есть достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе пострадавшим от пожаров. Запас компонентов крови регулярно пополняется", - сказал главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Жители, желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке. Областная станция переливания крови работает в Тюмени по ул. Энергетиков, 35 в будние дни с 8 до 13 часов 30 минут.

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# донорство , станция переливания крови

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