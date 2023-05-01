Два случая заболевания клещевым боррелиозом выявили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два случая заболевания клещевым боррелиозом выявили в Тюменской области. Случаев заражения клещевым энцефалитом по данным на 10 мая на территории региона не зарегистрировано, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Всего со 2 марта по 10 мая в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 2 тыс. 803 жителя, из них 489 – дети до 14 лет.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. В частности, 1 тыс. 492 - в Тюмени и Тюменском районе, 221 - в Тобольске и Тобольском районе, 146 - в Заводоуковском городском округе, 124 - в Ишиме. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие.

Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. В Тюмени её окажут в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона 2023 года исследовано от населения 557 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 134-х.