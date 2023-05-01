Обновленный музей Петра Ершова в Ишиме откроют в "Ночь музеев-2023"

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Долгожданное открытие музея Ершова после капитального ремонта пройдет в Ишиме в "Ночь музеев-2023" 20 мая. Гостям представят самую большую в мире коллекцию изданий сказки "Конёк-горбунок" на разных языках, проведут по обновленным залам здания и ознакомят с новыми выставками.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова во ВКонтакте

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Шестакова.

"Музейщики подготовили для ишимской публики интересную программу. К трем имеющимся локациям добавилась новая – на родине сказочника – в с. Ершово. Посетителей доставят туда на автобусе и устроят экскурсию в музей-усадьбу Петра Ершова, сказочный музей "Иванушки Петровича Д.", отчий дом семьи писателя и в храм Петра Столпника", - сказала эксперт.

Она добавила, что работа всех площадок начнется в 16 часов 20 мая, а место сбора и время отправления экскурсионного автобуса в с. Ершова организаторы назовут позже. Все подробности и расписание можно узнать в группе музейного комплекса и на сайте.

В Арт-галерее любителей творчества ждет художественная выставка Ирины Новиковой и Анатолия Мартынюка, а в музее "Городская управа" - фотовыставка Виталия Ипполитова.

Участникам мероприятия расскажут о гончарном искусстве и проведут показательный мастер-класс от основателя и мастера новой гончарной мастерской Романа Эрбеса. После знакомства с миром керамики посетителей Арт-галереи приглашают на музыкальный вечер с ишимским поэтом, музыкантом, автором и исполнителем собственных песен Евгением Гурьевым.

Видео предоставлено Юлией Шестаковой.

Инна Кондрашкина