Новые дороги соединят две деревни Голышмановского округа с федеральной трассой

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Новые дороги соединят деревни Боровлянку и Черемшанку Голышмановского округа с федеральной трассой Тюмень – Омск. Протяженность двух участков составляет более 7 км. Дорожная организация готовит основание под укладку дорожного полотна, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Основание будет усилено щебеночным слоем и двумя слоями асфальтобетона. Работу ведем параллельно на двух объектах. Участки примерно похожи – три с половиной километра каждый. По завершению работ Боровлянку с федеральной трассой соединит дорога в капитальном исполнении. Также, как и по участку в Черемшанку. Жители деревень будут обеспечены хорошими дорогами на долгие годы", - прокомментировал ход работ заместитель директора ДРСУ-4 по Голышмановскому участку Евгений Шалабин.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2023 г. отремонтируют 203 км дорог, большинство из них в сельских территориях. Работы также проведут на двух мостах: в Ишиме и Тюмени.