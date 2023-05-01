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Новые дороги соединят две деревни Голышмановского округа с федеральной трассой

Экономика, 18:56 11 мая 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Новые дороги соединят деревни Боровлянку и Черемшанку Голышмановского округа с федеральной трассой Тюмень – Омск. Протяженность двух участков составляет более 7 км. Дорожная организация готовит основание под укладку дорожного полотна, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Основание будет усилено щебеночным слоем и двумя слоями асфальтобетона. Работу ведем параллельно на двух объектах. Участки примерно похожи – три с половиной километра каждый. По завершению работ Боровлянку с федеральной трассой соединит дорога в капитальном исполнении. Также, как и по участку в Черемшанку. Жители деревень будут обеспечены хорошими дорогами на долгие годы", - прокомментировал ход работ заместитель директора ДРСУ-4 по Голышмановскому участку Евгений Шалабин.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2023 г. отремонтируют 203 км дорог, большинство из них в сельских территориях. Работы также проведут на двух мостах: в Ишиме и Тюмени.

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# Голышмановский округ , национальный проект , строительство дорог

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