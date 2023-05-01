Аэромобильные группировки из Татарстана и Оренбурга помогают тушить пожары в четырех районах Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Аэромобильная группировка из Татарстана помогает тушить торфяной пожар у п. Богандинский Тюменского района. Специалисты ГУ МЧС по Татарстану в составе 21 сотрудника используют две единицы спецоборудования, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

Из-за специфики торфяных пожаров используются специальные пожарные стволы, позволяющие проводить тушение тлеющих слоев на глубине более одного метра.

Также 29 человек и две единицы техники от казанской противопожарной службы в составе общей группировки ликвидировали ландшафтный пожар в районе СНТ "Романтик" по Тобольскому тракту.

Группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области стоят на защите д. Винокурова и с. Ушаровское Тобольского муниципального района. Там задействовано 30 человек и две единицы техники. Кроме этого, 20 человек защищают поселок Комсомольский в Вагайском муниципальном районе.