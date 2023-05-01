В Тюменской области остановлен сбор гумпомощи для пострадавших от пожаров

сотрудники Областного центра реабилитации инвалидов сортируют помощь | Фото: информационный центр правительства Тюменской области сотрудники Областного центра реабилитации инвалидов сортируют помощь | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Региональный центр "Семья" и областной центр реабилитации инвалидов объявили об остановке сбора гумпомощи для пострадавших от пожаров в Тюменской области.

Первоочередные потребности людей закрыты. При необходимости информация о дополнительном сборе гуманитарной помощи будет размещена в официальных чатах штаба #МыВместе в Вайбере и во ВКонтакте, говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Вместе с тем, в регионе открыт благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров.