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24 спектакля и эскиза представят тюменцам на фестивале "Шоу-кейс"

Общество, 18:09 12 мая 2023

МТЦ "Космос" (архив) | Фото: МТЦ "Космос" (архив)

12 спектаклей и 12 эскизов представят тюменцам на фестивале "Шоу-кейс тюменских театров", который пройдет в МТЦ "Космос" с 18 по 22 мая. Большинство заявок на участие пришло от любительских театральных коллективов и творческих объединений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала менеджер проектов молодежного театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова.

"У нас традиционно много хореографических постановок. Но в этом году очевиден рост драматических спектаклей и эскизов, что нас очень радует", – добавила она.

Победители в номинации "Спектакль" покажут свои проекты на сцене "Космоса" в течение сезона, получат техническую и медиаподдержку. В конкурсе эскизов победителя поддержат финансово для доработки своего номера до готового продукта. Общий призовой фонд составляет 700 тыс. рублей.

После каждого показа эксперты дадут участникам обратную связь. Оценивать номера будут дважды номинант "Золотой маски" Денис Чернышов, драматург, автор инсценировок, документальных и оригинальных пьес Элина Петрова, а также осетинский режиссер и драматург Карина Бесолти.

Программу фестиваля опубликуют в группе "Космоса" во ВКонтакте.

Напомним, в прошлом году по итогам фестиваля пять эскизов получили грантовую поддержку и пять спектаклей попали в афишу молодежного театрального центра.

Виктория Макарова

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# МТЦ Космос , спектакли , шоу-кейс , эскиз

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