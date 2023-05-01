Тюменцы узнают о безопасности в Интернете с помощью программы кибергигиены Минцифры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы узнают о безопасности в Интернете с помощью программы кибергигиены Минцифры. Они в числе 7 млн россиян приняли участие в программе кибергигиены Минцифры.

Граждане познакомились с полезной информацией о защите от киберугроз и мошенничества в Интернете. Напомним, программа кибергигиены стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". С момента её запуска 7,7 млн человек смогли познакомиться и поучаствовать в 6 масштабных специальных проектах, посвященных кибербезопасности. На портале Госуслуг появились разделы о кибербезопасности, разработанные совместно с экспертами "РТК-Солар".

"Всероссийская программа кибергигиены – это первый проект по киберграмотности такого масштаба, – отметил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. – Чтобы новые ресурсы были действительно полезными и эффективными, мы стали говорить со всеми группами пользователей на их же языке. Например, детям мы рассказываем о том, как бороться с кибербуллингом, взрослым – как создать надёжный пароль, а людям старше 60 – как обезопасить себя от мошенников. Нам было важно показать людям, что кибербезопасность – это не что-то скучное и сложное, а важнейший аспект современной жизни, который доступен каждому".

В рамках реализации программы запущен раздел на портале Госуслуг, который содержит несколько блоков, посвященных различным типам угроз. Ещё в нём есть набор памяток с важными советами по кибербезопасности. Раздел уже посетили более 2 млн пользователей.

Информационные спецпроекты учат людей осознанному поведению в интернете и противодействию наиболее актуальным киберугрозам. В проекте "КиберЗОЖ" (можно узнать о здоровых привычках и базовых правилах в цифровом пространстве.

Проект "Сложные несложные пароли" учит надёжно защищать свои учётные записи, а проект "Выучи свою роль" – правильно действовать при звонках телефонных мошенников. Проект "Кибербуллинг" создан для подростков и посвящён важной теме интернет-травли.

В нем рассказывается, как противостоять угрозам и оскорблениям в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, был разработан специальный стикерпак для быстрого ответа обидчику, который уже скачали себе более 300 тыс. человек.

Проект "Прокачай скилл защиты" разработан специально для геймеров: на понятном для них языке объясняется, как не потерять аккаунт и не заразить свой компьютер вирусом. Спецпроект "Подготовка к известности" рассказывает детям, которые хотят стать известными блогерами, как защитить свой аккаунт в соцсетях. В рамках этого проекта были запущены интеграции с 11 популярными среди подрастающего поколения блогерами.

Жителям Тюменской области кроме федеральных ресурсов доступны региональные онлайн и офлайн мероприятия по теме информационной безопасности. Департамент информатизации Тюменской области каждый квартал проводит вебинары, а также организует встречи с экспертами по кибербезопасности, которые делятся актуальной повесткой и новыми способами защиты в интернет-пространстве. О ближайших мероприятиях можно узнать в официальном канале ДИТО.