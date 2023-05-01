Рафаэлю Гольдбергу присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" тюменскому журналисту Рафаэлю Гольдбергу-Гуревичу присвоил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Звание вручается за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Рафаэль Гольдберг отметил 85-летний юбилей 4 мая. Журналиста, краеведа, книгоиздателя и главного редактора газеты "Тюменский курьер" лично поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 1993 году Рафаэль Соломонович Гольдберг создал городскую ежедневную газету "Тюменский курьер", главным редактором которой является по сей день.