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Более 120 школьников примут участие в конкурсе "Безопасное колесо" Тюменской области

Общество, 12:26 13 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 120 школьников, в том числе из Мегиона и Салехарда примут участие в конкурсе "Безопасное колесо" Тюменской области. Состязания юных инспекторов движения пройдут в лагере "Остров детства" с 15 по 18 мая, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В этом году конкурс посвященном 50-летию движения ЮИД. Организаторы подготовили сюрприз для конкурсантов - выставка служебного транспорта силовых структур, ретро-автомобилей и байкерских мотоциклов. В этот день в гости к юным инспекторам движения приедут руководители подразделений Госавтоинспекции Тюменской области из городов и районов региона. Они вместе со школьниками поучаствуют в творческом конкурсе.

Отметим, в Тюменской области в 430 отрядов ЮИД входят более 6 тыс. школьников. Они пропагандируют дорожную безопасность среди сверстников и взрослых.

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# Безопасное колесо , ГИБДД Тюменской области

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