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Более 17 тысяч вакансий предлагается для трудоустройства в Тюменской области

Общество, 14:36 13 мая 2023

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 17 тыс. вакансий предлагается для трудоустройства в Тюменской области. Самое высокое зарплатное предложение – 500 тыс. рублей. Столько сможет заработать специалист риэлтерской компании.

До 210 тыс. рублей предлагают водителю по работе на вахте. Еще в пятерке высокооплачиваемых предложений - военнослужащие по контракту, им предлагают зарплату от 195 тыс. до 205 тыс. рублей в месяц. Пункт отбора действует в Тюмени на ул. Республики, 2.

Менеджеры по работе с клиентами могут заработать от 60 тыс. до 200 тыс. рублей. За эту сумму они должны вести переговоры, активные продажи и проводить презентацию продукции. Высоко оплачивается и сварка технологического оборудования, трубопроводов, металлоконструкций. Специалистов приглашают на работу по вахтовому методу. Зарплаты – от 150 тыс. до 200 тыс. в месяц. На такой же заработок может рассчитывать начальник участка по строительству автодорог, сообщает Вслух.ру.

По вопросам трудоустройства и профобучения можно обратиться в центр занятости населения: ул. Республики, 204 В, корп. 3.

В помощь соискателям и работодателям - интерактивный сайт департамента труда и занятости Тюменской области czn.admtyumen.ru.

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# вакансии , занятость

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