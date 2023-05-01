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Тюменских журналистов, блогеров и студентов приглашают к участию в конкурсе "В фокусе – детство"

Общество, 11:46 13 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс журналистских работ "В фокусе – детство" стартовал в Тюменской области. Свои работы – печатные и интернет публикации, теле и радиосюжеты могут заявить также блогеры и студенты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Работы должны быть обнародованы в период с мая 2022 г. по сентябрь 2023 г. лучшие пройдут отбор на региональном этапе и будут представлены на федеральном

Заявку и согласие на обработку персональных данных необходимо отправить до 1 сентября на электронную почту competition2020@yandex.ru.

Номинации, правила участия здесь.

Дополнительная информация — по телефону (3452) 42-71-99, Светлана Евгеньевна Жевновская.

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# блогеры , журналисты , конкурсы

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