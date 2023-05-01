Тюменцы присоединятся к образовательному форуму "ОстроVа" на Сахалине

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы присоединятся к образовательному форуму "ОстроVа" на Сахалине. Он пройдет с 8 по 14 августа, а прием заявок завершается 31 мая. В этом году участниками могут стать и школьники от 14 лет и старше. Уже поступило более тысячи заявок.

В прошлом году форум посетили двое тюменцев — Петр Головин и Наталья Бородина.

"Я была участницей трека "ОстроVа Развития". Совместно с ребятами из других регионов России придумывали решения по актуальным проблемам Сахалинской области. Мы не только обменивались опытом и обсуждали практики, но и постарались улучшить качество жизни на острове. Думаю, что участие в форумах всероссийского уровня помогает понять, насколько ты конкурентоспособен и готов адаптироваться в современных реалиях", — рассказала региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Бородина.

В этом году участников ждут четыре образовательные площадки: треки цифрового развития, карьеры, патриотического воспитания и по лидерству Российского движения детей и молодежи.

Также на форуме состоится грантовый конкурс от Росмолодежи среди проектов по 18 направлениям. Максимальный размер грантовой поддержки — 1,5 млн рублей, пишет Moi-portal.ru.

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