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Служба экстренного реагирования помогает детям Тюменской области в сложных ситуациях

Общество, 20:33 13 мая 2023

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

454 детям оказали помощь специалисты Службы экстренного реагирования "Ребёнок и семья" регионального центра "Семья" в прошлом году. Это социальная и психологическая помощь. Подопечными службы являются несовершеннолетние, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает центр.

"Главная наша задача – создать для ребенка в семье безопасную среду. Какой бы сложной ни была ситуация, мы делаем всё для того, чтобы он остался с родными и близкими людьми", – рассказали специалисты.

Служба действует уже 15 лет на принципах межотраслевой команды. В нее входят психологи центра, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, образования, соцработники. Ситуации, с которыми им приходится сталкиваться, самые разные, но чаще всего они связаны с нарушением прав детей, социальным неблагополучием семей.

Сообщить о жестоком обращении родителей с детьми можно по телефону Службы экстренного реагирования 8-800-200-72-01.

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# помощь детям , центр Семья , экстренная служба

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