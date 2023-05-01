Нижнетавдинские врачи успешно прооперировали аппендицит женщине на 13 неделе беременности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нижнетавдинские врачи успешно прооперировали беременную женщину с аппендицитом.

Жительница Нижнетавдинского района на сроке беременности 13 недель поступила в областную больницу № 15 с жалобами на возникшие боли внизу живота. Осмотр, ультразвуковое исследование, лабораторно-диагностические тесты позволили диагностировать острый аппендицит. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Для уточнения диагноза приняли решение о проведении диагностической лапароскопии. Ее провела бригада врачей, в составе заведующего хирургическим отделением Вадима Мухина и врача акушера-гинеколога Татьяны Резниковой, врача-анестезиолога-реаниматолога Флеры Фатыховой.

"Во время диагностики мы увидели измененный аппендикс, поэтому решили провести лапароскопическую операцию, через проколы на животе, - рассказал завотделением. – Операция длилась 40 минут, наличие беременности доставило некоторые неудобства, но все прошло стандартно".

В практике доктора Мухина был случай, когда на операционный стол попала женщина с 29 неделями беременности. Тогда не было возможностей проводить операции через проколы, лапароскопически, делали полостную операцию.

Сейчас женщину перевели из реанимационного отделения в хирургическое. После операции наблюдение за беременной проводят совместно хирург и акушер-гинеколог. Здоровью будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает.