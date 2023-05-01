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В Тюмени "бабушки особого назначения" занялись профилактикой пожаров

Общество, 18:21 14 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские "бабушки особого назначения" включились в работу по профилактике пожаров. Волонтеры раздают листовки на улицах областного центра, чтобы напомнить гражданам о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Тимлидер проекта "Бабушки особого назначения" Масхуда Давлетшина отметила: "Люди равнодушно мимо не проходят! Население приветливое и общительное. В арсенале у нас всегда есть буклеты о правилах пожарной безопасности, мошенниках и, конечно, памятки о том, как сохранить свое здоровье".

Авторы инициативы приглашают жителей Тюмени 55+ примкнуть к рядам активистов. Регистрация по телефону: 8 (3452) 51-77-05. Подробная информация — здесь.

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# бабушки , профилактика пожаров

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