В Тюмени "бабушки особого назначения" занялись профилактикой пожаров

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские "бабушки особого назначения" включились в работу по профилактике пожаров. Волонтеры раздают листовки на улицах областного центра, чтобы напомнить гражданам о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Тимлидер проекта "Бабушки особого назначения" Масхуда Давлетшина отметила: "Люди равнодушно мимо не проходят! Население приветливое и общительное. В арсенале у нас всегда есть буклеты о правилах пожарной безопасности, мошенниках и, конечно, памятки о том, как сохранить свое здоровье".

Авторы инициативы приглашают жителей Тюмени 55+ примкнуть к рядам активистов. Регистрация по телефону: 8 (3452) 51-77-05. Подробная информация — здесь.