Студентки запустили аудиоэкскурсии по Тюмени на русском и английском языках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "История в наушниках" – это аудиоэкскурсии на русском и английском языках о достопримечательностях Тюмени, которые создали студентки ТюмГУ Алина Борисенко и Анастасия Пушкарская. Пока аудиогид работает только во ВКонтакте, но уже осенью в планах начать разработку приложения.

Девушки приехали учиться в Тюмень на лингвистов из Казахстана. Раньше они не были друг с другом знакомы. Начав общаться, поняли, что их интересует история города, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Алина.

"Этот проект получился спонтанно. Придумали такую идею в вузе, загорелись ей и начали искать пути дальнейшего развития. Причем мы уже поучаствовали во всероссийском конкурсе среди вузов с инициативой, где заняли первое место. Победа вселила в нас надежду, что такие экскурсии нужны людям", - добавила она.

"История в наушниках" представляет собой серию аудиозаписей, которая в целом длится около 25 минут. В озвучке участвовали обе девушки, а также их одногруппники. Гостям города рассказывают о 10 достопримечательностях: вечном огне, мосте Влюбленных, площади Борцов революции, скверах Сибирских кошек и историческом, памятнике бездомной собаке и В. И. Ленину, Тюменской филармонии, памятнике солдатам Великой Отечественной войне и мемориальном камне в честь основания Тюмени. Все объекты расположены в центре города на одной линии. Для тех, кто не знает, где они находятся, тюменки разместили у себя в социальных сетях карту с маршрутом.

"Пока для каждой локации сделана отдельная запись. Потом планируем, что будет один большой маршрут. Допустим, начинаем от сквера Сибирских кошек и идем до моста Влюбленных. Пока человек идет до другого места, в наушниках говорится, где нужно повернуть направо или налево", - отметила Алина Борисенко.

За лето студентки хотят разработать подробные маршруты разной длительности – 30 минут, 1,5 часа и 2 часа. Их они сделают платными - от 250 до 500 рублей. Параллельно Алина и Анастасия планируют подавать заявки на участие в грантовых конкурсах, чтобы в дальнейшем разработать приложение.

"В Тюмени сейчас нет рабочих аудиоэкскурсий. Когда-то кто-то пытался сделать, но идеи бросали на стадии разработки. В принципе, по России есть подобные проекты, но мы хотим привлечь туристов в Тюмень, потому что город действительно богат историей. Поток туристов в область нужно еще увеличивать. Здесь есть, что посмотреть", - подчеркнула Анастасия Пушкарская.

Отметим, ранее тюменские студентки стали участницами образовательного курса Start Up, который прошел в Тюмени в рамках программы молодежного предпринимательства "Я в деле".

За анонсами проекта можно следить в группе "История в наушниках" во ВКонтакте.

Виктория Макарова