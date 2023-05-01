Ушел из жизни руководитель Тюменского института нефти и газа

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени ушел из жизни руководитель ЗАО "Тюменский институт нефти и газа" Леонид Бриллиант. Под его руководством были реализованы крупные проекты федерального значения, среди которых разработка рекомендаций к методике построения геологических моделей при подсчете запасов углеводородного сырья, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Это тяжелая утрата. Блестящий и разносторонний руководитель Леонид Бриллиант имел множество званий и был поистине яркой личностью, объединяющей единомышленников и профессионалов, несколько поколений первоклассных инженеров", — отмечает директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Леонид Бриллиант был членом попечительского совета ТюмГУ. Удостоен почетного звания "Заслуженный работник Минтопэнерго", награжден медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".