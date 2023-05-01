Глава МЧС России приехал в село Успенка Тюменского района

| Фото: информационный центр парвительства Тюменской области | Фото: информационный центр парвительства Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюменскую область. Сейчас он находится в селе Успенка Тюменского района, сообщает инфоцентр правительства региона.

"Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор проводят встречу в селе Успенка с жителями Тюменского района, чьи дома пострадали от огня", — поясняет информационный центр.