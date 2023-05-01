Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино пообещал Александр Куренков на встрече в селе Успенка Тюменского района. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором глава МЧС России встретился с жителями района, чьи дома пострадали от огня.

Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Жители Тюменского района на встрече подняли вопрос вырубки зеленых насаждений около населенных пунктов. Александр Куренков заверил, что по итогам поездок по регионам представит комплекс предложений на рассмотрение в правительство РФ, в том числе создание проекта по вырубке деревьев в 50 метрах от деревень и сел.

Глава МЧС России призвал тюменцев сообщать о соседях, которые не скашивают траву и складируют хлам на своей территории.

Вопросов либо претензий по поводу выплат за утрату домов либо других строений не поднималось, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.