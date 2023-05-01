Житель Тюменского района поблагодарил пожарных и волонтеров на встрече с министром МЧС

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Благодарность пожарным, волонтерам и властям высказал житель Тюменского района на встрече с министром МЧС России Александром Куренковым. Она проходит в селе Успенка 15 мая.

Дом мужчины не удалось отбить от огня, но это не преуменьшает героический труд пожарных, сказал он на встрече с министром, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

“Хочу сказать большое спасибо пожарным, команде губернатора, администрации района и сельского поселения, волонтерам. Они нас не покидали. Продукты предоставили, жилье дали, одежду, всем необходимым обеспечили. От чистого сердца благодарен", — отметил мужчина.