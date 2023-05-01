  • 15 мая 202315.05.2023понедельник
  • USD77,2041
    EUR84,2500
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюменского района поблагодарил пожарных и волонтеров на встрече с министром МЧС

Общество, 21:29 15 мая 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Благодарность пожарным, волонтерам и властям высказал житель Тюменского района на встрече с министром МЧС России Александром Куренковым. Она проходит в селе Успенка 15 мая.

Дом мужчины не удалось отбить от огня, но это не преуменьшает героический труд пожарных, сказал он на встрече с министром, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

“Хочу сказать большое спасибо пожарным, команде губернатора, администрации района и сельского поселения, волонтерам. Они нас не покидали. Продукты предоставили, жилье дали, одежду, всем необходимым обеспечили. От чистого сердца благодарен", — отметил мужчина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МЧС России , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:29 15.05.2023Житель Тюменского района поблагодарил пожарных и волонтеров на встрече с министром МЧС
20:58 15.05.2023Александр Куренков пообещал увеличить авиагруппировку МЧС в Рощино
20:25 15.05.2023Глава МЧС России приехал в село Успенка Тюменского района
19:02 15.05.2023Сертификаты для обследования здоровья начали выдавать молодоженам на Ямале