Площадка для панна-футбола появится во дворе дома № 97 по ул. Мельникайте в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Этим летом капитально преобразится двор у дома № 97 по ул. Мельникайте в Тюмени, там появится площадка для панна-футбола. Об этом сообщил заместитель руководителя управы ЛАО Юрий Верхоланцев.

Ранее благоустройство своего двора оценили жители домов № 95 и № 95а по ул. Мельникайте. Там появились современная спортивная площадка, гамаки и современные скамейки для отдыха, игровые комплексы.

Местная жительница Ирина Золотухина рассказала, что в их дворе теперь чисто и красиво. Тюменцы участвовали в благоустройстве с самого начала: обсуждали проект и следили за работой подрядчиков.

У домов по ул. Мельникайте также сделана отмостка, устроено несколько пандусов. Во дворе заранее заменили инженерные сети, предусмотрели весь комплекс водоотведения.

До 31 мая продолжается голосование за дизайн-проекты для пяти тюменских территорий. На сайте можно выбрать понравившийся вариант для парка, сквера и трех зеленых уголков.