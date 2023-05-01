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Площадка для панна-футбола появится во дворе дома № 97 по ул. Мельникайте в Тюмени

Общество, 14:48 16 мая 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Этим летом капитально преобразится двор у дома № 97 по ул. Мельникайте в Тюмени, там появится площадка для панна-футбола. Об этом сообщил заместитель руководителя управы ЛАО Юрий Верхоланцев.

Ранее благоустройство своего двора оценили жители домов № 95 и № 95а по ул. Мельникайте. Там появились современная спортивная площадка, гамаки и современные скамейки для отдыха, игровые комплексы.

Местная жительница Ирина Золотухина рассказала, что в их дворе теперь чисто и красиво. Тюменцы участвовали в благоустройстве с самого начала: обсуждали проект и следили за работой подрядчиков.

У домов по ул. Мельникайте также сделана отмостка, устроено несколько пандусов. Во дворе заранее заменили инженерные сети, предусмотрели весь комплекс водоотведения.

До 31 мая продолжается голосование за дизайн-проекты для пяти тюменских территорий. На сайте можно выбрать понравившийся вариант для парка, сквера и трех зеленых уголков.

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# благоустройство

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