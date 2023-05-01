Более 900 тысяч человек составляет трафик посещений Гилевской рощи и Затюменского парка Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 900 тысяч человек составляет трафик посещений Гилевской рощи и Затюменского парка в Тюмени. Условия для отдыха созданы и на 14 площадках в городских лесах. Кроме того, уже получили разрешения два пруда - Лесной и Студенческий, на пляжах которых горожане смогут бесплатно загорать и купаться, сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству думы Тюмени Дмитрий Антипов.

На заседании 16 мая депутаты рассмотрели вопросы создания условий для массового отдыха жителей города и организации мест для этого, в том числе на водных объектах.

"Более 200 тысяч квадратных метров общественных территорий благоустраивается в Тюмени ежегодно. Эти планы мы не снижаем, с ними будем входить и в следующие периоды. Другой вопрос касается озеленения города. Оно должно планомерно вестись по всей территории Тюмени. Хочу отметить, что ежегодно более семи тысяч деревьев сажают в городе. В 2022 году компенсирующие мероприятия составили более восьми тысяч деревьев, зеленых насаждений", - подчеркнул важные составляющие комфорта массовых мест отдыха горожан Дмитрий Антипов.

Депутаты акцентировали внимание руководства городского хозяйства на увеличение количества бесплатных муниципальных пляжей. По словам чиновников, из действующих, где уже получены разрешения и проверено качество воды, два пруда - Лесной и Студенческий. Действуют и коммерческие, которые имеют официальный статус и могут принимать на своих пляжах жителей города.

Как обеспечена безопасность на озерах и прудах, и какие меры принимаются, чтобы ограничить использование гидроциклов, интересовало депутата Сергея Пыхалова. По словам представителей системы городского хозяйства, на городских пляжах запрещено пользоваться такой водной техникой, а на частных их руководство должно принимать меры.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов подчеркнул, что общественных пространств в городе станет больше. До 31 мая тюменцы определят дизайн-проекты пяти новых территорий. Это уже сделали более 80 тыс. горожан.

"Более 100 тысяч жителей города ежегодно принимают участие в решении вопросов благоустройства. Тюмень уже третий год подряд получает высокую оценку по индексу качества городской среды. По данному показателю в 2022 году наш областной центр занял второе место среди городов от 250 тысяч до одного миллиона жителей", - сказал Дмитрий Антипов.

Оксана Корнеенкова