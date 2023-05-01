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В Тюменской области предприниматели Нижнетавдинского района первыми завершили посевную

Экономика, 15:10 16 мая 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Два индивидуальных предпринимателя из Нижнетавдинского района завершили посевную кампанию, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Крестьянское хозяйство Виктора Шабалина вышло в поле 29 апреля и за две недели упорного труда закрыло все свои площади. А это более 2 тыс. 200 га. На этих площадях предприятие посеяло яровую пшеницу на площади 1 тыс. 663 га), овес - 100 га, горох - 450 га.

Индивидуальный предприниматель Андрей Бобров завершил весеннюю страду, посеяв 1 тыс. 556 га яровой пшеницы, 369 га - ячменя и 425 га - гороха.

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# Нижнетавдинский район , посевная кампания

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