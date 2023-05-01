В поселке Тюменской области экипаж мусоровоза предотвратил пожар

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Экипаж мусоровоза предотвратил пожар с. Викулово Тюменской области. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

"Даже в период особого внимания к вопросам пожарной безопасности жители региона пренебрегают правилами и, не задумываясь о последствиях, выбрасывают в ёмкости для ТКО непотушенный мусор. В Викулово кто-то выбросил в контейнер пакет с тлеющими углями из мангала. Чудом огонь не успел разгореться: по счастливой случайности в это время на площадку подъехал мусоровоз, чтобы загрузить содержимое бака", - говорится в информации ТЭО.

Экипаж спецтехники вовремя обнаружил проблему: мужчины сразу сообщили о ситуации в необходимые службы, а контейнер залили водой, что была под руками.

"Ёмкость и площадка не пострадали. Но если бы не опыт и внимательность работников, угли могли попасть в кузов мусоровоза и разгореться внутри спецтехники. Напоминаем жителям Тюменской области о необходимости соблюдения правил обращения с отходами – подобные ситуации недопустимы и опасны", - прокомментировали в ТЭО.