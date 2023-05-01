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Хоровые коллективы Тюмени выступят на концерте в День славянской письменности и культуры

Общество, 08:14 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хоровые коллективы Тюмени выступят на традиционном праздничном концерте, который пройдет в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в филармонии 24 мая. Начало — в 14 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Программу, посвященную Дню славянской письменности и культуры, исполнят хоровая капелла филармонии, художественный руководитель и дирижер Альберт Мишин, оркестр "Камерата Сибири", художественный руководитель и дирижер Фаузия Тажина, детские хоровые коллективы школ искусств "Этюд", "Гармония", "Лира", ДШИ им. В. В. Знаменского, ДШИ Тюменского государственного института культуры и другие. В программе прозвучат хоровые произведения отечественных композиторов.

В финале концерта прозвучит "Славься" из оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки в исполнении хоровой капеллы Тюменской филармонии, хора колледжа искусств ТГИК, академического хора ТГИК, камерного оркестра "Камерата Сибири" и сводного хора всех участников концерта.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

День славянской письменности и культуры является общенациональным праздником, другое его название – День святых Кирилла и Мефодия. Его ежегодно отмечают не только во всех регионах России, но и в ряде славянских стран.

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# День славянской письменности и культуры , концерт , праздник

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