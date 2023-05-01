В новой тюменской школе в Ямальском-2 завершаются фасадные работы

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Подрядная организация завершает фасадные работы школы в мкр. Ямальский-2. Из трёх вариантов отделки был выбран самый яркий, сообщает ГУС Тюменской области.

В нём спокойные тона сочетаются с жёлтыми и красно-оранжевыми цветами. Конструктивно здание схоже с открытой в январе этого года школой в мкр. Ново-Патрушево, но по дизайну они отличаются.

Напомним, школу на 1 тыс. 200 мест на ул. Арктической начали строить в 2021 году. Она состоит из трех блоков: два учебных объединены административным. Начальные классы будут учиться отдельно от среднего и старшего звена. В административной части разместятся спортзал, актовый зал, столовая и другие помещения.

Открытие запланировано на 1 сентября.