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Тюменцы поборются за участие во всероссийской юнармейской военно-спортивной игре

Общество, 08:56 18 мая 2023

Аванпост | Фото: Аванпост

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" пройдет в центре Аванпост 24 и 25 мая. Юноши и девушек от 14 до 17 лет поборются за право представить Тюменскую область на федеральном уровне.

В каждой команде по десять участников — восемь юношей и две девушки, которые уже стали победителями муниципальных этапов.

Им предстоит в тестовом формате ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, показать, как они умеют выполнять строевые команды на месте и в движении, пробежать полосу препятствий, включающую переползание под колючей проволокой, бег по бревну, метание гранаты на точность, преодоление забора, бег по колесам и преодоление рва, выполнить другие задания.

Лучшую команду определят по сумме набранных очков. Она отправится на всероссийский этап, который пройдет в июле в Московской области, сообщает "Аванпост".

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# Аванпост , Юнармия

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