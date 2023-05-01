На горячую линию по ЧС в Тюменской области поступило 376 звонков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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376 звонков приняли в службе 122 на горячей линии по вопросам чрезвычайной ситуации в Тюменской области с 8 мая. Ее организовали на базе регионального Центра телефонного обслуживания. Жителей региона интересует сбор гуманитарной помощи для пострадавших от лесных пожаров, эвакуация населенных пунктов, сообщает областной департамент информатизации.

Кроме того, в топе запросов – адреса пунктов временного размещения граждан и меры поддержки.

Операторы горячей линии принимают звонки ежедневно с 7 часов 30 минут до 20 часов по номеру 122. Они готовы сориентировать как пострадавших, так и желающих помочь.