Причина смога в Тюмени – пожары у Велижанского тракта и в Нижнетавдинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Причина смога в Тюмени – ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе, сообщает информационный центр правительства региона.

В районе Велижанского тракта огонь локализован на 110 га. В тушении участвуют подразделения МЧС. Как сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, угрозы садовым обществам нет.

Кроме того, по данным регионального департамента лесного комплекса, в Нижнетавдинском районе – два действующих природных пожара. На тушении задействованы силы и техника Тюменской авиабазы. Угрозы для ближайших населенных пунктов – Кунчур и Шапкуль – в настоящий момент нет.