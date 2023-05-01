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Причина смога в Тюмени – пожары у Велижанского тракта и в Нижнетавдинском районе

Общество, 17:52 17 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Причина смога в Тюмени – ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта и природные пожары в Нижнетавдинском районе, сообщает информационный центр правительства региона.

В районе Велижанского тракта огонь локализован на 110 га. В тушении участвуют подразделения МЧС. Как сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, угрозы садовым обществам нет.

Кроме того, по данным регионального департамента лесного комплекса, в Нижнетавдинском районе – два действующих природных пожара. На тушении задействованы силы и техника Тюменской авиабазы. Угрозы для ближайших населенных пунктов – Кунчур и Шапкуль – в настоящий момент нет.

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# особый противопожарный режим , пожары , противопожарные меры

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